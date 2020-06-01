В Екатеринбурге разыскивают девочку, пропавшую неделю назад

18:26 | 9.06.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 15-летнюю Абдураимову Ангелину Хайрулложоновну, пропавшую 3 июня, об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».



Рост девочки 165 сантиметров, у нее нормальное телосложение, каштановые волосы и карие глаза. Также у Ангелины есть татуировка на запястье левой руки в виде полумесяца.



Последний раз девочку видели одетой в белый свитер, темно-серые штаны в полоску и черные кроссовки.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Ангелины, просят сообщать её по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»