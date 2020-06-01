Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в продаже наркотиков на дому

Видео УМВД по Екатеринбургу

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу в ходе проверки оперативной информации задержали мужчину в подъезде жилого дома по адресу Советская, 62, у которого при себе имелся мефедрон весом 0,5 грамма, что является значительным размером. Задержанный сказал, что получил запрещенное вещество от знакомого, проживающего в этом же доме.Правоохранители сразу же направились в указанную квартиру, в которой находились несколько человек. У одного из них в шортах были найдены, как показала экспертиза, 13 граммов мефедрона. Подозреваемым оказался ранее не судимый 36-летний житель, зарегистрированный в городе Нижние Серьги. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу добавили, что перед задержанием в квартиру пришел знакомый хозяина жилища, который попросил у него наркотик в долг, так как необходимой суммы для покупки товара у него не было. После получения «синтетики» знакомый употребил часть мефедрона и вышел из квартиры, после чего и был задержан сотрудниками полиции.В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 (хранение наркотиков) и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотиков) УК РФ.Известно, что подозреваемый в сбыте ранее и сам употреблял запрещенные вещества, однако через некоторое время решил продавать наркотик друзьям. Речь идет не только о «закладках», но и передаче товара из рук в руки. Деньги подозреваемый получал наличными и на банковскую карту. Дилеру грозит до 20 лет лишения свободы.