Полиция Екатеринбурга проверила бывших заключенных на соблюдение соответствующих ограничений

16:46 | 9.06.2020

Фото: yaplakal.com

С 8 июня УМВД России по Екатеринбургу проводит оперативно-профилактическую операцию «Надзор», направленную на контроль за соблюдением предусмотренных законом правил и ограничений бывшими заключенными, находящимися под административным надзором.



Как рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, рейд направлен на предупреждение совершения поднадзорными преступлений. К проверке присоединились и сотрудники подразделений участковых уполномоченных, уголовного розыска, ОЭБ и ПК, по делам несовершеннолетних, а также комплексных сил полиции – ППСП, ДПС ГИБДД.



На данный момент в уральской столице на учете состоят 929 поднадзорных граждан, 1422 местных жителя являются формально подпадающими, которых также необходимо проверить. Помимо прочего, ведется розыск лиц, уклоняющихся от административного надзора. Инспекторы по делам несовершеннолетних наведываются в семьи, состоящие на учете, где подростки привлекались к уголовной ответственности.



В ходе рейда уже составлено 20 протоколов по ст. 19.24 КоАП РФ (Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.), еще один протокол составлен в отношении поднадзорного, нарушившего общественный порядок. Также возбуждено два уголовных дела по ст. 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений).



Проведение операции продолжается.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»