В Березовском разыскивают роллера, обвиняемого в смерти ребенка войны

16:21 | 9.06.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи Березовского устанавливают личность мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел 1 мая на велосипедной дорожке «Тропы здоровья» в Березовском. Неизвестный, во время катания на роликах, на высокой скорости наехал на 81-летнюю женщину, шедшую по велодорожке. В результате происшествия пенсионерка упала и получила травму головы, оказавшуюся для нее смертельной.



Приметы разыскиваемого: славянская внешность, спортивное телосложение, волосы русые, возраст 25-30 лет, рост 170-175 см. Был одет в черный спортивный костюм, на поясе - сумка бирюзового цвета.



Если вам что-либо известно об инциденте или разыскиваемом, просим сообщить в следственный отдел по Березовскому СКР по Свердловской области по номеру 8 (34369) 4-96-07 либо в ОМВД России по Березовскому по телефону 8-950-202-24-92.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»