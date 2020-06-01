В Екатеринбурге в ДТП пострадала местная жительница

16:03 | 9.06.2020

Фото: vk.com

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал один человек.



Как рассказали в Отделении Пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, на пересечении улиц Сортировочная – дублер Техническая столкнулись Chevrolet Lanos и Mazda 6.



В результате произошедшего пострадала женщина-пассажир Chevrolet, ее госпитализировали в горбольницу №23 с подозрением на перелом. Причины произошедшего выясняются.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»