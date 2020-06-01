Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области вышла на плато

15:52 | 9.06.2020

Фото: ntagil.bezformata.com

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков объявил о выходе заболеваемости коронавирусом в регионе на плато.



«Сегодня заболеваемость стабилизировалось, и я хотел бы констатировать переход на уверенное плато», – отметил сегодня чиновник на брифинге. Однако Креков добавил, что первый этап снятия ограничений, вступивший в действие вчера, 8 мая, не повод забывать о санитарных требованиях.



Заместитель губернатора просит жителей соблюдать профилактические меры: масочный режим, социальное дистанцирование, санитарную обработку рук и поверхностей. «Для дальнейшего движения вперед нам необходимо всем вместе держать достигнутую планку», – сказал Креков.



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали еще 242 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружили у 7910 человек. При этом, коэффициент распространения инфекции составляет 0,82 балла, что является положительным критерием для постепенного снятия ограничений.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»