Губернатор Свердловской области поздравил с юбилеем Андрея Козицына

15:24 | 9.06.2020

Фото: russiantourism.ru

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с 60-летием генерального директора ООО «УГМК-Холдинг» Андрея Козицына.



«С уважением отношусь к Вам как к руководителю одного из крупнейших промышленных холдингов России, опытному профессионалу, мудрому, инициативному, предприимчивому человеку и щедрому меценату. Благодарю Вас за огромный вклад в развитие отечественной металлургической отрасли, техническое перевооружение ключевых предприятий «УГМК-Холдинга», благоустройство городов Свердловской области, повышение качества жизни уральцев. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, счастья, благополучия, процветания, новых свершений и достижений», – говорится в поздравительной телеграмме.



Куйвашев отметил огромный вклад Андрея Козицына в развитие Свердловской области: строятся и реконструируются спортивные объекты, больницы, дома культуры, улучшается транспортная инфраструктура. Отдельное внимание губернатор акцентировал на помощи предпринимателя в период пандемии: благодаря гендиректору УГМК многие больницы региона получили средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ, к которым подключены тяжело больные коронавирусом.



Издание «Вечерние ведомости» присоединяется к поздравлению и желает Андрею Анатольевичу еще больших успехов на его поприще.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»