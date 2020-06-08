Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области составляет 0,82 балла

14:40 | 9.06.2020

Фото: ok.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, держится на отметке 0,8 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 6 июня – 249; 7 июня –240; 8 июня – 249; 9 июня – 242. Сумма – 980.



Дата – количество заболевших: 2 июня – 292; 3 июня – 357; 4 июня – 298; 5 июня – 251. Сумма – 1198.



Rt – 980/1198=0,818



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали еще 242 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружили у 7910 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»