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14:40 | 9.06.2020

Фото: ok.ru

Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области составляет 0,82 балла

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, держится на отметке 0,8 балла.

Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.

Дата – количество заболевших: 6 июня – 249; 7 июня –240; 8 июня – 249; 9 июня – 242. Сумма – 980.

Дата – количество заболевших: 2 июня – 292; 3 июня – 357; 4 июня – 298; 5 июня – 251. Сумма – 1198.

Rt – 980/1198=0,818

Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали еще 242 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружили у 7910 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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