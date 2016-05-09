Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд

14:11 | 9.06.2020

Фото: 510mln.ru

Сегодня индекс самоизоляции в Екатеринбурге опустился до рекордного 0,5 балла. Показатели оказались ниже по сравнению не только с показателями других городов России, но и среднесуточных показателей уральской столицы за весь период пандемии коронавируса.



В Москве показатели немногим выше – 0,8 балла. На Урале в лидеры по показателям выбились Тюмень и Курган с 0,8 и 0,7 баллами соответственно. Затем идут Екатеринбург и Пермь – 0,5 балла. Самый низкий индекс самоизоляции в УрФО - в Челябинске – всего 0,4 балла.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»