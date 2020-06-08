На Среднем Урале может находиться пропавший житель Тюменской области

13:52 | 9.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Региональный отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 55-летнего Олега Григорьевича Фиалковского в Свердловской области. Мужчина ушел из дома в поселке Пуровск, что в Тюменской области, 21 мая и не вернулся.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, стрижка короткая, карие глаза.



В качестве особых примет указаны шрамы на левой руке.



Если вам что-ибо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»