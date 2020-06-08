Свердловский предприниматель обвиняется в незаконном использовании чужого товарного знака

13:29 | 9.06.2020

Фото: ok.ru

В Кировграде индивидуальный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб).



Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, обвиняемый приобрел у неустановленного лица контрафактную продукцию – спортивную одежду и спортивную обувь различной цветовой гаммы – маркированную зарегистрированным товарным знаком известного спортивного бренда. При этом правообладатель не давал соглашения на использование принадлежащего ему товарного знака обвиняемым.



В октябре 2019 года продукция была выставлена на прилавки в магазине в Верхнем Тагиле. Общая сумма ущерба компании-правообладателю составила 330 тысяч рублей. Факт правонарушения выявили сотрудники полиции Межмуниципального отделения МВД России «Кировградское».



Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция за правонарушение составляет до двух лет лишения свободы. Материалы в отношении неустановленного лиц, продавшего товар обвиняемому, выделены в отдельное производство.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»