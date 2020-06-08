В РФ зафиксировано 8595 новых случаев заболевания коронавирусом

12:56 | 9.06.2020

По данным на 9 июня, за последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 8595 человек. С начала эпидемии в стране COVID-19 диагностировали у 485 253 человек.



Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (+1572 человека), Подмосковье (+739), Петербурге (+318), Нижегородской (+292), Свердловской (+242), Воронежской (+220) и Иркутской (+206) областях.



За последние сутки умер 171 человек с коронавирусом, с начала распространения инфекции в России – 6142 человека.



В стране выздоровели 242 397 человек с подтвержденным COVID-19 (+11709 человек за сутки).



В России провели свыше 13,2 миллиона тестов на коронавирус (+238,6 тысячи за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»