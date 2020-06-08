В Екатеринбурге ещё 175 человек заболели COVID-19

12:51 | 9.06.2020

Фото: Евгений Епанчинцев

В Екатеринбурге за последние сутки зарегистрировали ещё 175 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.



С начала пандемии в регионе заразилось 7910 человек (+242 за сутки). Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 635. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Скончались 46 пациентов (+3), вылечились 3495 (+222).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»