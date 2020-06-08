В Свердловской области от коронавируса вылечились ещё 222 человека

12:44 | 9.06.2020

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались 222 человека с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 3495 пациента.



Напомним, на Среднем Урале за сутки зарегистрировали ещё 242 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружили у 7910 человек. Скончались ещё три человека с коронавирусом. Общее число умерших достигло 46 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»