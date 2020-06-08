В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего подростка

12:39 | 9.06.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге пропала 15-летняя Ангелина Абдураимова. Об этом мама девочки заявила в дежурную часть отдела полиции № 10 УМВД России по городу 8 июня.



По словам женщины, 3 июня в дневное время дочь ушла из дома на улице Технической, д.35 «а», после чего её местонахождение неизвестно.



Приметы разыскиваемой: рост 155-160 см, среднего телосложения, длинные тёмно-русые волнистые волосы. Была одета в белую вязанную кофту с воротником, тёмные штаны и чёрные кроссовки.



При получении какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетней необходимо сообщить об этом в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 по телефонам (343)356-40-28, +7(908)903-52-75 либо в дежурную часть — (343)356-42-10 или 02.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»