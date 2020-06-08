На Среднем Урале скончались 46 пациентов COVID-19

12:37 | 9.06.2020

Фото: Юлия Пыхалова

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали три случая смерти пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего в регионе скончались 46 человек.



Напомним, на Среднем Урале за сутки зарегистрировали ещё 242 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружили у 7910 человек. Выписано 222 человека. Всего уральские врачи вылечили 3495 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»