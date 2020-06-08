На Среднем Урале может находиться пропавшая двухлетняя девочка

12:11 | 9.06.2020

В Свердловской области может находиться пропавшая в Пермском крае двухлетняя Милана Балуева. Малышка ушла из своего дома в посёлке Лемзер в неизвестном направлении ещё вчера, 8 июня. Сейчас её местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 85 см, нормальное телосложение, светлые волосы до плеч. Была одела в белую футболку, красные шорты и галоши-шлёпанцы.



Если вы знаете, где может находиться девочка – сообщите об этом в полицию по телефонам 8 (342) 241 36 40 или 02 или волонтёрам – 8 (951) 927 31 10 или 8 (902) 807 54 03.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»