В Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП с пострадавшей

11:43 | 9.06.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге разыскивают очевидцев аварии, в результате которой пострадала девушка. ДТП произошло 7 мая около 08:45 возле дома на улица Щорса, 109.



По предварительной информации, водитель выезжал с прилегающей территории и совершил наезд на велосипедистку, после чего покинул место ДТП. Предположительно, участник аварии управлял белой иномаркой.



По словам пострадавшей, после ДТП женщина-водитель вышла из машины и спросила о состоянии сбитой девушки. Позже 20-летняя велосипедистка самостоятельно обратилась в больницу.



В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции выясняются обстоятельства происшествия.



Очевидцев аварии и женщину-водителя просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 686 95 55 или -02-. Конфиденциальность гарантируется.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»