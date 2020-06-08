Владимир Путин назначил четырёх судей в Свердловской области

11:18 | 9.06.2020

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В Свердловской области назначены четыре судьи. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.



Судьями облсуда стали Жанна Мурашова (ранее работала в Кировском районном суде Екатеринбурга) и Илья Насыков (Богдановичском городском суде).



Судьёй Белоярского районного суда назначена Юлия Букатина, до этого она была судьёй в Заречном районном суде. Судьёй областного Арбитражного суда стала Инна Фомина (работала помощником судьи Арбитражного суда Республики Татарстан).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»