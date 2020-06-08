Парень на самокате пострадал в ДТП в Екатеринбурге

11:03 | 9.06.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Минувшей ночью в Екатеринбурге на пересечении улиц Первомайской и Карла Либкнехта произошла авария, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщают подписчики в сообществе «Инцидент Екатеринбург».



Отмечается, что в ДТП попал парень на самокате.



«Открытый перелом ноги, рассечение века и щеки. Ехал пьяный приколист-неформал на красный и врезался в машину»,- пишет подписчик Александр.



Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»