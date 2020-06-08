10:46 | 9.06.2020

Фото: m.bk55.ru

В мае годовая инфляция в Свердловской области составила 2,8%, что по сравнению с предыдущим месяцем меньше на 0,3 процентного пункта.



Больше всего в регионе подорожали продукты питания – за год они выросли в цене на 3%. Стоимость непродовольственных товаров повысилась на 2,9%, услуг — на 2,4%.



Замедление годового темпа прироста цен в регионе зарегистрировано впервые с начала активного распространения коронавирусной инфекции. В месячном выражении инфляция на Среднем Урале составила 0,2% (-0,7 п.п. к уровню апреля). За месяц продукты подорожали на 0,2%, услуги – на 0,3%, а непродовольственные товары не изменились в цене.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»