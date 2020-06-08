Александр Мешков назначил нового главного свердловского участкового

10:31 | 9.06.2020

Фото: Век телевидения

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков назначил нового начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального главка. Им стал полковник Александр Возчиков, который до последнего времени возглавлял ОМВД по городу Березовскому.



Должность начальника Управления стала вакантна в апреле этого года, после того как Дмитрий Шиловских, покинув службу в органах внутренних дел, был назначен начальником отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.



Александр Возчиков родился в 1975 году. Его стаж в правоохранительной системе 27 лет. Был назначен начальником ОМВД России по г. Березовскому в декабре 2017 года, до этого служил главным инспектором в свердловском ГУ МВД.

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