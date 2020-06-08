В Екатеринбурге провели дезинфекцию Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних

10:18 | 9.06.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

В Екатеринбурге продезинфицировали Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Орджоникидзевского района. Работы выполнил мобильный расчёт оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО).



Обработка производилась с использованием индивидуальных дегазационных комплектов (ИДК-1) и авторазливочной станции АРС-14КМ.



Военнослужащие продезинфицировали прилегающую территорию, дорожные покрытия и объекты игровой площадки. Кроме того, специалисты войск РХБ защиты провели специальную обработку помещений Центра – входные группы, двери, коридоры, лестничные марши, а также кабинеты и столовую.



Отметим, в Свердловской области военнослужащие провели обработку более 110 организаций социального обслуживания интернатного типа для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дезинфекция коснулась не только соцобъекты Екатеринбурга, но и отдаленных территорий, в Тугулымском, Артинском, Тавдинском, Карпинском районах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»