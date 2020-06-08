В Екатеринбурге уличные художники «победили» коронавирус

Минувшей ночью в Екатеринбурге недалеко от здания бывшего кинотеатра «Колизей» уличный художник Егор Вастов создал видео-арт, в котором «боролся» с коронавирусной инфекцией. С реализацией идеи ему помог стрит-артер Рома Инк.Примерно в 11 часов вечера на проспекте Ленина, 43 собралось около 15 человек. Через некоторое время подошел и Егор Вастов, собравший всех. С ним также пришел Рома Инк. Вся компания двинулась в сторону двора, который находится между проспектом Ленина, 43 и Карла Либкнехта, 23. Там за невысоким забором находилось небольшое здание.– Нас Егор всех позвал посмотреть на его проект, а вот что это за проект, не сказал. Он даже Роме Инку не сообщил, что готовится, – рассказали пришедшие корреспонденту veved.ru.Тем временем стрит-артер прибивал к стене небольшого здания длинную проволоку, а Роман устанавливал штатив с минипроектором и включал компьютер.– Я действительно не знал, что готовит Егор, – поделился Рома Инк. – Он лишь позвал меня и сказал, что с собой нужно взять. Ну я и без лишних вопросов согласился.Когда техника была настроена, а проволока прикрепилась, художники начали надевать защитные белые костюмы, похожие на те, что носят медицинские работники во время эпидемии коронавируса. После этого стрит-артеры включили видеозапись, которая транслировалась на стену.На видео, смонтированное Егором, непрестанно двигались маленькие коронавирусы. В них художники начали кидать шары с краской, тем самым как бы борясь с инфекцией и разукрашивая стену. В конце записи стрит-артеры «перешли» на новый уровень и стали «добивать» один большой COVID-19.– Видео я сделал и смонтировал в начале режима самоизоляции и потом долго ждал, когда будет преддверие его окончания, – поделился Егор Вастов. – Эта работа – знамение того, что мы побеждаем коронавирус. Хотя, конечно, не мы его побеждаем, а специалисты. Люди, которые следят за самоизоляцией, видят всю ситуацию через монитор, искаженно. Они развлекаются, пока врачи реальные дела делают. Наши костюмы – это отсылка к врачам. Хотя стоит отметить, что они защищают еще и от попадания краски на одежду.После окончания «видеоигры» со стороны пришедших раздались аплодисменты. Затем Рома Инк собрал технику, а Егор стал отрывать от стены колючую проволоку.– Получилось классно, здорово. Мне понравилось. Я так понял, что мы сейчас сражались с коронавирусной инфекцией и, судя по видео, победили, чего и желаем всем людям, которые вовлечены в борьбу с этим недугом, – рассказал о своих впечатлениях Рома Инк.