На полтора месяца в Екатеринбурге закроют движение по Дорожной

10:03 | 9.06.2020

В Екатеринбурге МУП «Водоканал» из-за строительства сетей канализации закроет движение транспорта по улице Дорожной. Речь идёт об участке от дома № 17 до дома № 19.



Ограничения начнут действовать с 29 июня. Вновь участок для движения откроют лишь 10 августа.



Предприятие просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планируя маршрут передвижения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»