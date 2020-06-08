В Екатеринбурге сын пытался заживо сжечь 78-летнего отца и его дом

09:49 | 9.06.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Минувшей ночью в Екатеринбурге в коллективном саду «Автотранспортник» на Чусовском тракте произошел пожар – причиной стала семейная ссора, в ходе которой 60-летний сын пытался поджечь своего 78-летнего отца и его дом.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, 8 июня мужчины вместе выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда сын выбил стекла в отцовском доме, облил его бензином и пытался поджечь спичками. Однако вооружившийся водой отец не давал ему этого сделать.



Когда мужчина понял, что его попытки поджога не приносят результатов, сын забежал в дом и через некоторое время из окна повалил дым. Выбраться из здания 78-летнему мужчине помогли соседи. Сын сбежал с места происшествия.



«По данному факту на место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 8. В результате возгорания никто из граждан не пострадал. По факту произошедшего проводится тщательная проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение»,- рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»