Предельный тариф на проезд в трамваях Нижнего Тагила составит 21 рубль

09:24 | 9.06.2020

Предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа в трамваях Нижнего Тагила составит 21 рубль. Соответствующее постановление региональной энергетической комиссии Свердловской области размещено на официальном интернет-портале правовой информации региона.



Новый тариф начнёт действовать с 1 июля. В документе отмечается, что установленный тариф является максимальным и может понижаться перевозчиком исходя из экономической целесообразности.



Отметим, сейчас билет на одну поездку в трамвае стоит 20 рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»