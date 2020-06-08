Новости дня
09:24 | 9.06.2020
Предельный тариф на проезд в трамваях Нижнего Тагила составит 21 рубль
Новый тариф начнёт действовать с 1 июля. В документе отмечается, что установленный тариф является максимальным и может понижаться перевозчиком исходя из экономической целесообразности.
Отметим, сейчас билет на одну поездку в трамвае стоит 20 рублей.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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