В Екатеринбурге микроавтобус наехал на пешеходов

23:12 | 8.06.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В центре Екатеринбурга случилось ДТП с участием двух машин, в результате которого микроавтобус наехал на толпу пешеходов.



Как рассказали в ГИБДД, водитель Fiat Ducato двигался по улице Малышева в сторону Луначарского и поехал на красный. В этот момент автомобиль Hyundai Accent ехал по Мамина-Сибиряка со стороны Ленина и машины столкнулись.



В ходе аварии серьезно пострадали три человека. Двух женщин доставили в ГКБ №23, пострадавший мужчина находится в состоянии средней тяжесли.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»