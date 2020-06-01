Вузы, техникумы и колледжи Свердловской области примут более 50 тысяч абитуриентов

20:02 | 8.06.2020

Фото: mguu.ru

В этом году в вузы, техникумы и колледжи Свердловской области планируют принять более 50 тысяч абитуриентов, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Прием в учебные заведения будет проходить с 20 июня по 17 августа. Большинство абитуриентов буде подавать документы для поступления дистанционно.



«Учитывая, что подавляющее большинство первокурсников – это выпускники школ текущего года, то все связано со сроками прохождения Единого государственного экзамена. Очень важно, чтобы абитуриент получил всю необходимую информацию в приемной комиссии и для себя составил бы памятку, которая ему позволила бы отслеживать все даты», – отметил начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин.



Отметим, что из вузов Свердловской области в этом году выпускаются более 27 тысяч студентов.









Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»