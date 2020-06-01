Губернатор Свердловской области объяснил, в каких случаях врачи предлагают сдать тест на COVID-19

19:58 | 8.06.2020

Фото: mr-kizilyurt.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил уральцам, при каких случаях врачи берут у пациентов тест на коронавирус. Ответ на вопросы жителей региона об обследовании он опубликовал в своем Instagram.



Куйвашев подчеркнул, что сейчас нагрузка на медиков очень существенная: помимо контроля за больными коронавирусом они продолжают заниматься лечением людей и с другими заболеваниями. Также губернатор отметил, что мазок для теста на COVID-19 у пациентов берут только при наличии соответствующих показаний.



«Мазок действительно врачи берут не во всех случаях, а лишь по показаниям. И лишь симптомы респираторного заболевания по действующим регламентам не являются фактором, который относит больного к группе риска по COVID-19 и требует обязательной лабораторной проверки», - сказал глава региона.



При этом из-за высокой загруженности врачи не всегда могут проинформировать человека об отрицательном результате теста. Поэтому, чтобы узнать свой результат, если пробу для исследования врачи все-таки взяли, следует самостоятельно позвонить в поликлинику.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»