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18:49 | 8.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге появится 57 новых автобусов

На дорогах Екатеринбурга появится 57 новых автобусов, об этом рассказал замглавы города Алексей Бубнов.

Так, на условиях софинансирования город закупит современные автобусы, на которые из федерального бюджета будет выделено 60% средств. Транспорт будет отвечать принципам «доступной среды» и экологичности – он будет низкопольным и работать на газомоторном топливе.

Планируется, что новые автобусы прибудут в Екатеринбург не позднее 1 ноября. Отмечается, что все они будут зеленого цвета.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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