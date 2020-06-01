Под наблюдением медиков в Свердловской области находится 43 тысячи человек

18:35 | 8.06.2020

Фото: 123ru.net

43462 гражданина в Свердловской области находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Напомним, на сегодняшний день в регионе выявлено 7668 случаев COVID-19, при этом 3273 пациента уже вылечены и выписаны из стационаров. Также медики зарегистрировали 43 смерти больных инфекцией.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»