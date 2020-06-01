В Нижнем Тагиле у пенсионерки украли сумку

17:58 | 8.06.2020

Фото: пресс-группа МВД

В Нижнем Тагиле у 71-летней женщины украли дамскую сумку. Полиция разыскивает подозреваемых, передаёт информационное агенство города «Все новости».



Накануне вечером пенсионерка прогуливалась по набережной Тагильского пруда. По дороге домой она вспомнила, что оставила сумочку с личными вещами, документами и деньгами (5 000 рублей) на скамейке напротив улицы Горошникова.



Женщина вернулась обратно, но ничего не нашла. В полиции она оценила ущерб в 28 тысяч рублей.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции изучили камеры наружного наблюдения – на одну из записей попали две женщины, которые подобрали забытую сумку и ушли.



Одной из них на вид 45-50 лет, среднего роста, плотного телосложения. Носит короткую стрижку. Была одета в синюю полосатую футболку с орнаментом, тёмно-синие джинсы и белую спортивную обувь. Второй женщине на вид 45 лет, среднего телосложения, ростом около 170 сантиметров, волосы темные ниже плеч, Была одета в черное платье и жакет лимонного цвета.



В МВД просят всех, кто опознал женщин, обратиться в отдел полиции №16 по телефонам 97-64-02 или 02 (102 с любого оператора мобильной связи).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»