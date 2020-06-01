На трассах Среднего Урала из-за жары вводятся ограничения для большегрузов

17:32 | 8.06.2020

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

На автодорогах федерального значения Свердловской и Тюменской областей вводятся ограничения для большегрузов – из-за жары тяжеловесный транспорт сможет передвигаться только по ночам с 9 по 11 июня с 22:00 до 10:00.



В ФКУ «Уралуправтодр» отмечают, что такая мера обеспечит сохранность дорожного покрытия в летний период.



«Временное ограничение коснётся ТС (с грузом или без груза), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов. Ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ»,- сообщает ФКУ «Уралуправтодр».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»