За сутки в Свердловской области провели 7000 тестов на COVID-19

17:09 | 8.06.2020

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По данным на 8 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 7000 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 6836 человек.



Общее количество проведённых в регионе исследований составляет 359277. Обследовано всего 333552 человека.



Напомним, за сутки на Среднем Урале зарегистрировали ещё 249 случаев заражения коронавирусом. Всего в области COVID-19 обнаружен у 7669 человек. Из больниц по выздоровлению выписано 3273 человека (+34 за сутки), скончались 43 пациента (+2).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»