16:52 | 8.06.2020

Фото: itsmycity.ru

Свердловскую область окутает смог до конца рабочей недели. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.



Синоптики информируют о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности. Предупреждение будет действовать до 20:00 12 июня.



«С 20:00 8 июня на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,- говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»