Советником главы Екатеринбурга по вопросам инвестиционной политики стал Павел Кожевников

16:35 | 8.06.2020

Фото: Фёдор Серков

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил на должность своего советника по вопросам инвестиционной политики Павла Кожевникова.



«В Администрации Екатеринбурга я буду курировать стратегические проекты, заниматься привлечением внешних инвесторов для развития уральской столицы. Должность советника Главы Екатеринбурга предполагает взаимодействие напрямую со всем аппаратом Администрации города и влияние на векторы развития столицы Урала. Большое видится издалека, у меня есть свежие мысли, новый взгляд со стороны, и я готов в полную силу трудиться на благо Екатеринбурга. Впереди у нас амбициозные планы, которые в ближайшее время начнут реализовываться»,- рассказал Кожевников.



Павел Михайлович Кожевников родом из Кургана. 11 октября 2009 года был избран депутатом Курганской городской Думы V созыва (2009-2014 годы). В 2010 году занял пост генерального директора МУП «Горэлектросеть» - в октябре 2010 года предприятие было реорганизовано и прекратило свое существование. В 2011 году занял должность генерального директора МУП «Курганводоканал» - в июле 2012 года и это предприятие было реорганизовано и так же, как и первое, прекратило свое существование. 5 декабря 2012 года на заседании Курганской городской думы Кожевников единогласно избран главой города Кургана. С 2014 году Кожевников работал заместителем генерального директора АО «Курганэнерго», в дальнейшем – заместителем генерального директора ПАО «СУЭНКО», в состав учредителей обеих компаний входит либо сама «Корпорация СТС», либо аффилированные с ней лица. Награждён благодарственными письмами и грамотами губернатора Курганской области, Курганской областной думы, администрации города Кургана.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»