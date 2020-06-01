В Екатеринбурге закрыли дендрологические парки

16:08 | 8.06.2020

В столице Урала закрыли дендрологические парки на улицах Первомайская и 8 Марта. Соответствующее объявление размещено на входах.



Отмечено, что решение об ограничении доступа граждан на территорию парков принял городской штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общественные территории закрыты до особого распоряжения.



В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что ограничение распространяется на все парки, имеющие ограждения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»