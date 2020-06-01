Жителю Кировграда дали девять лет строгого режима за убийство

15:43 | 8.06.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Кировграде вынесли приговор в отношении мужчины 1981 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Следствием и судом установлено, что в июле 2019 года подсудимый распивал спиртное в компании своих знакомых. Среди них был мужчина 1972 г.р., который во время застолья начал жаловаться, что ему мало наливают. Он стал выражаться нецензурной бранью в адрес собутыльника. Тогда подсудимый вооружился ножом и причинил своему обидчику ранение в область шеи. Потерпевший скончался на месте происшествия.



Приговором суда, вступившим в законную силу, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»