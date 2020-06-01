В Екатеринбурге рассказали, как в этом году пройдут поступления в вузы

15:21 | 8.06.2020

Фото: pronedra.ru

В Екатеринбурге рассказали об особенностях приёмной кампании в вузах в 2020 году. Подать документы, как и прежде, абитуриенты смогут в пять вузов на три специальности.



Сделать это получится дистанционно – через личные кабинеты на сайтах образовательных организаций или через специальный раздел на портале госуслуг (он работает в экспериментальном режиме пока только для 53 вузов России).



Вступительные экзамены на творческие специальности в большинстве случаев пройдут в режиме онлайн. Для этого абитуриентам предстоит записать на видео выполнение экзаменационного задания и отправить его в приёмную комиссию. Если же санитарно-эпидемиологическая ситуация в Свердловской области улучшится, некоторые экзамены, возможно, пройдут и в традиционной форме.



Также отмечается, что большинство образовательных организаций планирует не повышать цену на обучение на предстоящий учебный год по сравнению с прошлым годом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»