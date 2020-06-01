Свердловская область стоит на пороге первого этапа снятия ограничений

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор, а соответственно и глава региона, принимает решение о продлении или ослаблении карантинных ограничений, снижается.Сегодня коэффициент Rt равен 0,8. Это на 0,06 ниже вчерашнего показателя и на 0,25 ниже позавчерашниего. Падение индекса сохраняется вот уже третий день. Отметим, что в столице Урала этот показатель еще ниже – 0,72.Напомним, что основным условием для ослабления ограничительных мер является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории. И такая тенденция отчетливо прослеживается на графике.Вопрос о переходе к первому этапу снятия ограничений в Свердловской области рассматривался сегодня, 8 июня, утром на заседании оперативного штаба. По информации собственного источника издания Ura.ru, Евгений Куйвашев склоняется к началу реализации первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса с 9 июня. Проект указа, который губернатор намерен подписать сегодня, предусматривает, в том числе, возобновление работы предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м. во всех крупных городах, включая Екатеринбург. В настоящее время идут согласования с главой регионального Роспотребнадзора Дмитрием Козловских, который должен дать положительный отзыв на документ. По версии источника издания это может случиться уже сегодня до 16:00.Но даже если Козловских не согласует документ, а такое уже происходило ранее, и Евгений Куйвашев примет решение о продлении ограничений, то продление это будет кратковременным, только затем, чтобы ещё в течение пары-тройки дней понаблюдать за положительной динамикой.Напомним, за прошедшие сутки на Среднем Урале зарегистрировано 249 новых случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным на 8 июня, в области COVID-19 выявлен у 7669 человек.Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое. 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 33 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в лечебные учреждения региона – 651. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.За сутки из больниц выписано ещё 34 человека. За весь период свердловские врачи вылечили 3273 пациентов.Также зарегистрировано еще два случая смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов, причиной которых стал Covid-19, достигло 43.