В Свердловской области ищут обманутых пайщиков

Следователи ГУ МВД России по Свердловской области ищут обманутых пайщиков КПК «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский» для установления точного материального ущерба и количества потерпевших.Как сообщает руководитель пресс-службы областного ГУ МВД России, речь идёт о резонансном деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Представители КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» и КПК «Первый Северный» подозреваются в том, что впериод с декабря 2016 по апрель 2019 года под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений граждан совершили хищение их денежных средств.С целью активного привлечения населения к деятельности КПК организаторы в различных городах Свердловской области систематически проводили информационные презентации и семинары, в ходе которых говорили о преимуществах вступления в организацию и возможной прибыли.В ходе расследования были установлены признаки нарушений нормативных актов Банка России и законодательства о бухгалтерском учёте – мнимые операции в бухгалтерском учёте, выдача займов за счёт неинкассированных денежных средств, неправильное оформление приходных и расходныхкассовых ордеров.В итоге определением Арбитражного суда Свердловской области КПК «Первый», «Первый Уральский» и «Первый Северный» признаны несостоятельными, в отношении должников введена процедура банкротства.«Аферисты имели широкую сеть обособленных структур и большое количество пайщиков, ставших жертвами горе предприимчивых финансистов. Именно по этой причине начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майора полиции Александр Мешковасвоим приказом создалследственно-оперативная группу, в состав которой включены следователи всех территориальных органов внутренних дел области. Гражданам необязательно ехать в Екатеринбург, чтобы дать показания. В каждом без исключения городе закреплен ответственный специалист», - отметил полковник Горелых.