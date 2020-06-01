За выходные в столице Урала провели сотни бесед с нарушителями масочного режима

14:32 | 8.06.2020

Фото: Администрация Ленинского района Екатеринбурга

В Екатеринбурге за выходные провели свыше 300 профилактических бесед по соблюдению масочного режима. В отношении 12 уральцев были составлены протоколы об административном правонарушении.



Ещё почти 20 различных нарушений пресекли сотрудники ГИБДД, проверяя соблюдение правил дорожного движения мотоциклистами и владельцами скутеров. В частности, инспекторы замеряли уровень шума от мототехники, на который в адрес губернатора и в дежурную часть полиции поступают многочисленные жалобы уральцев.



Напомним, по вечерам в субботу и в воскресенье сотрудники областного министерства общественной безопасности, полиции и Росгвардии патрулировали набережную около ККТ «Космос», Вознесенскую горку, площадь Кирова, а также аллею перед главным корпусом УрФУ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»