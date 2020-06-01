Новости дня
14:16 | 8.06.2020
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге на АЗС водителей призвали не нарушать ПДД
Так, автоинспекторы рассказали о важности соблюдения требований дорожных знаков и скоростного режима, а также довели до водителей информацию о времени реакции, тормозном пути в случае обнаружения какого-либо препятствия на дороге.
Кроме того, водителям предложили пройти задания на расчёт тормозного и остановочного пути транспортного средства при различных скоростных режимах и погодных условиях.
Отмечается, что не все участники правильно справились с тестовым заданием. По результату мероприятий каждый водитель сделал вывод о том, что чем больше скорость, хуже дорожные и климатические условия, тем длиннее окажется путь до полной остановки автомобиля в случае торможения.
Главная цель проведенного мероприятия – призвать участников дорожного движения соблюдать скоростной режим. Как показал опрос, каждый третий водитель убежден, что к числу на дорожном знаке можно прибавлять 19 км/час без наказания и штрафа, однако это опасное заблуждение.
Отмечается, что с начала 2020 года из-за несоответствия скорости в Екатеринбурге произошло 40 дорожно- транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека и более 50 были травмированы.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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