Мошенники похитили у екатеринбурженки почти три миллиона рублей

13:41 | 8.06.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Екатеринбурге у местной жительницы мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, похитили почти три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России.



1 июня в отдел полиции №14 женщина 1977 года рождения сообщила о хищении ее денежных средств с банковских карт. По ее словам, 8 мая пострадавшей на телефон позвонили неизвестными и представились сотрудниками службы безопасности банка, клиентом которого она является. Отмечается, что звонок поступил с московского номера, начинающегося кодом 495.



Неизвестные убедили женщину в том, что с ее карты кто-то пытается снять деньги, поэтому ей необходимо перевести средства на безопасные счета. Потерпевшая назвала свои личные данные и продиктовала поступившие коды из смс.



После этого с ее счета списалось более 100 тысяч рублей. Через несколько дней ситуация повторилась. Так, на протяжении несколько дней аналогичным способом со счетов потерпевшей похитили почти миллиона рублей.



Однако на этом мошенники не остановились. Он вновь позвонили потерпевшей 14 мая и попросили помочь в установлении лиц, якобы пытавшихся снять деньги с ее счетов. Для этого злоумышленники заставили женщину оформить онлайн-кредит и перевести эти деньги на «безопасные» счета. Как заявили звонившие, получение кредита носило технический характер и не создавало никаких обязательств по его возврату, а совершение данной операции якобы позволяло отследить действия похитителей.



Так, доверчивая женщина оформила на себя несколько реальных займов и кредитную карту. Все средства, которые были получены по кредитным договорам, она перевела на счета похитителей. В общей сложности из-за действий мошенников за период с 8 по 23 мая женщина потеряла около 2,8 млн рублей.



По данному факту следственное подразделение отдела полиции №14 расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьей 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»