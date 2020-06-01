Новости дня
13:41 | 8.06.2020
Фото: zen.yandex.ru
Мошенники похитили у екатеринбурженки почти три миллиона рублей
1 июня в отдел полиции №14 женщина 1977 года рождения сообщила о хищении ее денежных средств с банковских карт. По ее словам, 8 мая пострадавшей на телефон позвонили неизвестными и представились сотрудниками службы безопасности банка, клиентом которого она является. Отмечается, что звонок поступил с московского номера, начинающегося кодом 495.
Неизвестные убедили женщину в том, что с ее карты кто-то пытается снять деньги, поэтому ей необходимо перевести средства на безопасные счета. Потерпевшая назвала свои личные данные и продиктовала поступившие коды из смс.
После этого с ее счета списалось более 100 тысяч рублей. Через несколько дней ситуация повторилась. Так, на протяжении несколько дней аналогичным способом со счетов потерпевшей похитили почти миллиона рублей.
Однако на этом мошенники не остановились. Он вновь позвонили потерпевшей 14 мая и попросили помочь в установлении лиц, якобы пытавшихся снять деньги с ее счетов. Для этого злоумышленники заставили женщину оформить онлайн-кредит и перевести эти деньги на «безопасные» счета. Как заявили звонившие, получение кредита носило технический характер и не создавало никаких обязательств по его возврату, а совершение данной операции якобы позволяло отследить действия похитителей.
Так, доверчивая женщина оформила на себя несколько реальных займов и кредитную карту. Все средства, которые были получены по кредитным договорам, она перевела на счета похитителей. В общей сложности из-за действий мошенников за период с 8 по 23 мая женщина потеряла около 2,8 млн рублей.
По данному факту следственное подразделение отдела полиции №14 расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьей 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:06 | 8.06.2020
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман заразился коронавирусом
14:55 | 8.06.2020
В Свердловской области ищут обманутых пайщиков
14:16 | 8.06.2020
В Екатеринбурге на АЗС водителей призвали не нарушать ПДД
14:16 | 8.06.2020
«Уралкалий» - участник проекта «Action Africa: Thriving Farms, Thriving Future» по оказанию помощи африканским фермерам
13:59 | 8.06.2020
Озеро Шарташ в Екатеринбурге признали пригодным для купания
13:41 | 8.06.2020
Мошенники похитили у екатеринбурженки почти три миллиона рублей
13:24 | 8.06.2020
В школах Перми началась выдача аттестатов
12:55 | 8.06.2020
Ежесуточный прирост больных в Прикамье – 3,1%
12:53 | 8.06.2020
В столице Урала коронавирус обнаружен еще у 203 человек
12:50 | 8.06.2020
В Екатеринбурге совершенно нападение на пресс-секретаря гордумы. Ранее ему уже поступали угрозы
12:48 | 8.06.2020
Еще 34 пациента с COVID-19 выписались из свердловских больниц
12:44 | 8.06.2020
В Свердловской области от коронавируса скончались еще два человека
12:43 | 8.06.2020
Дмитрий Махонин о последствиях паводка: «Мы должны оказать помощь всем, кому она нужна»
12:40 | 8.06.2020
В России коронавирусом заразились еще 8985 человек
12:38 | 8.06.2020
В Пермском крае зафиксировано 67 случаев COVID-19
12:37 | 8.06.2020
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 249 человек
12:34 | 8.06.2020
В Екатеринбурге ветерану ВОВ вернули деньги за несостоявшийся ремонт
12:12 | 8.06.2020
В Екатеринбурге на улице Восточной убрали пешеходный переход
12:07 | 8.06.2020
В Перми жителям аварийных домов предлагают получить социальную выплату для приобретения нового жилья
11:57 | 8.06.2020
В Прикамье пострадавшие от паводка смогут вне очереди получить древесину для восстановления жилья
11:55 | 8.06.2020
В Невьянске росгвардейцы пресекли незаконное хранение наркотиков
11:48 | 8.06.2020
Рабочая неделя в Перми будет жаркой
11:24 | 8.06.2020
В Кольцово прибыл самолет в медицинской маске
11:05 | 8.06.2020
На подъезде к уральской столице вводятся ограничения до 2022 года
10:23 | 8.06.2020
Медработникам ЦРБ Тавды перечислили стимулирующие выплаты после вмешательства прокуратуры
09:45 | 8.06.2020
Трассу Пермь-Екатеринбург перекроют уже завтра ночью
09:13 | 8.06.2020
В Екатеринбурге загорелись два садовых дома и баня