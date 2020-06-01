Горздрав Екатеринбурга подал иски на ряд СМИ из-за высказывания Ройзмана

13:16 | 8.06.2020

Фото: eanews.ru

Управление здравоохранения уральской столицы подало иски на «Европейско-Азиатские Новости», 66.ru и «Эхо Москвы в Екатеринбурге» из-за материалов о том, что местной жительнице не дали проститься с супругом, который скончался в «коронавирусной» больнице №40.



Как сообщает ЕАН, супруг Екатерины Рогожкиной попал в больницу из-за нарушения сахарного обмена. Сначала его положили в ГКБ №24, затем, неизвестно почему, его перевели в ГКБ №1, где, напомним, в апреле была вспышка коронавируса. Жена пациента рассказала, в больнице №1 супругу процедуры не проводились. После этого мужчину перевезли в «коронавирусную» больницу №40, где он скончался.



По словам патологоанатома, у пациента выявили COVID-19, однако в заключении о смерти о вирусе ничего написано не было. Мужчину похоронили без опознания, а родственникам запретили присутствовать на погребении.



Добавим, что широкую огласку история получила после эфира «Эха Москвы», где бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поделился информацией. Однако он сообщил, что мужчину кремировали, а урну с прахом передали супруге. Впоследствии он публично опроверг данную информацию, о чем ЕАН тоже написал.



Как сообщает издание, в его распоряжении пока нет искового заявления, поэтому неизвестно, с чем не согласен горздрав. Предварительное судебное заседание назначено на 23 июня.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»