В столице Урала коронавирус обнаружен еще у 203 человек

12:53 | 8.06.2020

Фото: pavlodarnews.kz

В Екатеринбурге за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 203 человек.



На Среднем Урале число заболевших достигло 7419 (+249 за сутки). Состояние 85 пациентов оценивается как тяжелое, 33 из них находятся на аппаратах ИВЛ. У 651 пациента состояние оценивается как средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.



Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 7669 больных коронавирусом

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»