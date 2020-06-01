В Екатеринбурге совершенно нападение на пресс-секретаря гордумы. Ранее ему уже поступали угрозы

12:50 | 8.06.2020

В Екатеринбурге совершено нападение на пресс-секретаря городской думы Дмитрия Егоркина. Как стало известно veved.ru, сегодня, 8 июня около 8 часов утра, когда Дмитрий Егоркин вышел из подъезда своего дома на улице Гурзуфской, двое неизвестных в медицинских масках напали на него, повалили на землю и нанесли несколько ударов руками и ногами по разным частям тела.



В настоящее время по данному факту Дмитрий Егоркин написал заявление в отдел полиции №8, полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.



Известно, что ранее Дмитрию Егоркину уже поступали угрозы, по предварительным данным, нападение связано с его служебной деятельностью и может иметь политический мотив.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, по данному факту подразделением участковых уполномоченных отдела полиции №8 проводится проверка. Пострадавший направлен на СМО для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Полицейские проводят подворно-поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев инцидента. По итогам разбирательств сотрудниками ОВД будет принято обоснованное решение.

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