Еще 34 пациента с COVID-19 выписались из свердловских больниц

12:48 | 8.06.2020

Фото: proza.ru

В Свердловской области за минувшие сутки из больниц выписали еще 34 человека. Так, уральские врачи вылечили уже 3273 пациентов с COVID-19.



Напомним, что за сутки в регионе зафиксировали еще 249 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Зарегистрировано также еще два случая смерти больных с COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 43.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»