В Свердловской области от коронавируса скончались еще два человека

12:44 | 8.06.2020

Фото: fox19.com

В Свердловской области от новой коронавирусной инфекции скончались еще два человека. Общее число скончавшихся достигло 43.



Напомним, что за сутки на Среднем Урале выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области COVID-19 обнаружен у 7669 человек. Выписано ещё 34 человека. Таким образом, уральские врачи вылечили уже 3239 пациентов с COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»